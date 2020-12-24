ПСЖ уволил главного тренера, - L'Equipe

24 декабря, 2020, 12:50

Французский футбольный клуб ПСЖ уволил немца Томаса Тухеля с поста главного тренера

Об этом сообщает L'Equipe .

По информации источника, ПСЖ решил расстаться с немецким тренером за полгода до окончания его контракта. Об увольнении клуб сообщил Тухелю накануне, после матча чемпионата Франции, в котором парижане победили "Страсбург" 4: 0.

Ранее ожидалось, что ПСЖ не будет продлевать контракт с Тухелем, однако позволит ему доработать до конца сезона.

Тухель возглавил ПСЖ в 2018 году. Под его руководством парижане дважды стали чемпионами Франции, а также выиграли Кубок Франции, Кубок лиги и два Суперкубка страны. В прошлом сезоне тренер вывел ПСЖ в финал Лиги чемпионов, где парижане проиграли "Баварии".

Также немец тренировал дортмундскую "Боруссию" и "Майнц" из Германии.

Напомним, 15 декабря Хорхе Месси, отец и агент Лионеля Месси, опроверг информацию о трансфере форварда "Барселоны" в ПСЖ.

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