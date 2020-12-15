Отец Месси опроверг информацию о трансфере сына в ПСЖ

15 декабря, 2020, 20:46

Хорхе Месси, отец и агент Лионеля Месси опроверг информацию о трансфере форварда "Барселоны" в ПСЖ

Об этом сообщает Goal.com.

Месси-старший заверил, что не вел никаких переговоров с представителями ПСЖ

"Фейк. Еще одна выдумка. Я нахожусь в Аргентине с сентября. #Fakenews", - сказал Хорхе Месси.

Летом Лионель Месси заявил о намерении покинуть "Барселону" из-за конфликта с руководством клуба, однако аргентинца уговорили остаться еще на сезон.

В нынешнем сезоне Месси сыграл за "Барселону" 15 матчей, забил 8 голов и отдал 4 результативные передачи. Контракт 33-летнего форварда с каталонцами рассчитан до лета 2021 года.

18 ноября стало известно, что "Манчестер Сити" намерен воспользоваться финансовыми проблемами "Барселоны" и зимой осуществить трансфер лидера каталонцев Лионеля Месси.

3 декабря исполняющий обязанности президента "Барселоны" Карлес Тускетс заявил, что Месси нужно было продавать летом.

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