"Аталанта" пытается сделать футболиста "Шахтера" одноклубником Малиновского

22 декабря, 2020, 12:51

Итальянская "Аталанта" договаривается с "Шахтером" о трансфере полузащитника Виктора Коваленко

Об этом сообщает CalcioAtalanta.

По информации источника, переход украинца в "Аталанту" может состояться уже в январе, хотя ожидалось, что Коваленко перейдет в итальянский клуб летом 2021 года.

За команду из Бергамо второй сезон выступает другой украинский полузащитник - Руслан Малиновский.

В нынешнем сезоне 24-летний Виктор Коваленко сыграл за "Шахтер" 11 матчей и забил 4 гола.

Напомним, 20 декабря Руслан Малиновский принял участие в победном матче "Аталанты" против "Ромы" в чемпионате Италии.

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