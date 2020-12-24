Цинизм власти: отмена моратория на плановые проверки бизнеса позволит наполнять бюджет для выплат компенсаций ФЛП в размере 8000 грн, - Пташник

24 декабря, 2020, 20:11

Снятие моратория на плановые проверки малого и среднего бизнеса осталось малозаметным. Ведь именно из штрафов таких проверок сформируют бюджет для выплат компенсаций в размере 8000 грн

Такое мнение высказала народный депутат 8-го созыва Виктория Пташник в эфире программы "Содержательно с Кристиной Яцкив" на телеканале Еспресо.TV.

"Никто и не заметил, и не обратил внимания на тот факт, что с нового года, а именно на период локдауна, возобновляются плановые проверки малого и среднего бизнеса. То есть проверять предприятия придут пожарные, санэпидемиологи и т.д. Есть предприятия, которые отправили своих рабочих на дистанционку и они будут вынуждены их вызвать на работу, потому что к ним может прийти плановая проверка. Такие вещи свидетельствуют о несистемности власти и полном цинизме", - заявила Виктория.

Также народный депутат прошлого созыва добавила, что сейчас становится понятным, откуда власть возьмет средства для выплат компенсаций ФЛП в размере 8000 грн.

"Сейчас мы имеем колоссальный дефицит бюджета. И где власть возьмет средства для выплат ФЛП по 8000 грн., лично для меня было вопросом. Но теперь все стало ясно. Всю страну захлестнет волна плановых проверок, конечно со штрафами, которые наполнят бюджет для государственной помощи предпринимателям. Разве это не цинизм?!", - добавила Виктория Пташник

В начале декабря Верховная Рада сняла мораторий, согласно которому на период установления карантина и ограничительных мероприятий запрещается проведение органами государственного надзора (контроля) плановых мероприятий по осуществлению государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности.

Напомним, министр МЗ Максим Степанов заявил, что предпосылок для переноса усиленного карантина нет

Пенсионный фонд начал выплаты 8 тыс. грн "карантинной" помощи ФЛП.

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