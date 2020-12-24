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Espreso.tvОбществоЧем дольше будут давить - тем дольше Татаров будет в ОП, - Арестович

Чем дольше будут давить - тем дольше Татаров будет в ОП, - Арестович


фото: babel.ua
По словам Алексея Арестовича, в Офисе президента воспринимают дело Олега Татарова как давление на себя

Об этом советник главы ОП Андрея Ермака и пресс-секретарь украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович рассказал в интервью "Бабелю".

В разговоре журналисты сказали Арестовича, что ввиду кадровой  политики власти можно прийти к выводу, что мнение избирателей не является для нее важной. Они заявили, что в Офис президента приходят люди с неоднозначной репутацией и назвали среди таких, в частности Олега Татарова, Михаила Подоляка и, собственно, Арестовича. На это их собеседник сказал:

"А у кого хорошая репутация? О ком можно сказать, что он с кем-то не работал или не знаком? О Нефедове даже в открытых источниках я могу найти столько, что вы скажете, что его расстрелять нужно. Горбулин - во власти. Рябикина не знаю ... Рассказать и что-то найти можно на кого угодно. "

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На это журналисты отметили, что сам Арестович публично признавался, что использовал "черные" технологии для борьбы с Россией и называл себя аферистом. Интервьюеры спросили у советника Ермака, как власть может сотрудничать с таким человеком как он.

"Спросите у власти. Серьезные люди так не рассуждают. Ориентироваться на такие вещи - значит работать под давлением. Ермак и президент, по моим ощущениям, не работают на условиях и под давлением. Это касается и Татарова: чем дольше давят на тему Татарова, тем дольше Татаров там будет ", - сказал он.

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Журналисты напомнили, что Татаров говорил, что майдановцы бьют "Беркут", когда все было ровно наоборот. Это нельзя игнорировать и называть шантажом.

"Татаров - офицер: ему приказали, он выполнил", - ответил Арестович.

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