Менеджер Ломаченко рассказал, в чем он бессилен против Лопеса

23 декабря, 2020, 10:49

Менеджер Василия Ломаченко Эгис Климас заявил, что команда украинского боксера не может ничего сделать, чтобы заставить американца Теофимо Лопеса провести реванш

Об этом сообщает BoxingScene .

По его словам, команда Василия Ломаченко не имеет рычагов, чтобы заставить Теофимо Лопеса провести реванш после поражения в бою за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе (до 61,2 кг).

"А что мы можем сделать? Мы не можем заставить их дать нам реванш, если они сами не захотят. А причина, по которой не хотят, проста: они боятся проиграть", - сказал Климас.

18 октября Василий Ломаченко проиграл Теофимо Лопесу в бою за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе.

23 декабря стало известно, что Василий Ломаченко принял принципиальное решение изменить весовую категорию.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb