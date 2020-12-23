Ломаченко решился на серьезный шаг ради спасения карьеры

23 декабря, 2020, 09:09

Украинский боксер Василий Ломаченко после поражения от американца Теофимо Лопеса решил изменить весовую категорию

Об этом сообщает BoxingScene .

По словам менеджера бывшего чемпиона мира в легком весе (до 61,2 кг) Эгис Климас, если Василию Ломаченко не удастся организовать хороший бой в нынешней категории, то он вернется во втором полулегком весе.

"Существует вероятность того, что мы вернемся во втором полулегком весе, ситуация будет зависеть от сложившихся обстоятельств. Если у нас получится организовать хороший бой в легком весе, тогда Ломаченко лучше остаться. Если нет, то мы пойдем. Во втором полулегком дивизионе есть хорошие имена ", - сказал Климас.

18 октября Василий Ломаченко проиграл Теофимо Лопесу в бою за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе.

15 декабря сообщалось, что Василий Ломаченко не собирается менять весовую категорию после поражения от американца Теофимо Лопеса.

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