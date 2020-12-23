Ляшко: Украина закупит дополнительные 500 тыс. тестов на COVID-19

23 декабря, 2020, 19:03

Заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что в начале 2021 года Украина дополнительно закупит 500 тыс. тестов на антиген к коронавирусу

Об этом сообщает пресс-служба МЗ.

"Это позволит уже в начале 2021 года дополнительно закупить 500 тыс. тестов для определения антигена SARS-CoV-2 с полными комплектами средств индивидуальной защиты для проведения исследований и 160 кислородных концентраторов", - отметил Ляшко.

По его словам, в рамках сотрудничества с Глобальным фондом для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией Украина получила $3,7 млн. За эти средства будут приобретены тесты.

"Кроме того, в рамках сотрудничества с Глобальным фондом для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией на 2021-2023 годы Украина получит также $135 млн, которые будут направлены на достижение нескольких стратегических целей: обеспечение доступа к своевременному выявлению, диагностике и лечению туберкулеза и ВИЧ, а также внедрение действенных моделей помощи, ориентированных на пациента", - отметил Ляшко.

Напомним, глобальная инициатива COVAX по вакцинации против COVID-19 утвердила заявку Украины на получение 8 млн доз вакцины, которой смогут привить 4 млн человек.

Ляшко также отметил, что Украина может бесплатно получить еще 8 млн доз вакцины от COVID-19 в рамках инициативы COVAX.

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