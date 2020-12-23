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Espreso.tvСпортЛомаченко вызвал на бой новый "Мейвезер"

Ломаченко вызвал на бой новый "Мейвезер"


фото: Getty Images
Американский боксер Шакур Стивенсон заявил о желании провести бой против украинца Василия Ломаченко

Об этом Стивенсон написал в twitter.

По словам чемпиона мира WBO (Всемирной боксерской организации) во втором полулегком весе (до 59 кг), он встретится с Ломаченко, если украинец вернется в его категорию.

"Если Лома будет в 130 фунтах к черту пояс - мы можем сделать наш бой следующим. Я за это, и если вы все думали, что этот дивизион проблемный, и фанаты хотят этот поединок, давайте сделаем это", - написал Стивенсон.

Василий Ломаченко сейчас выступает в легком весе (до 61,2 кг), где он в октябре проиграл в так за звание абсолютного чемпиона мира американцу Теофимо Лопесу.

22-летний Шакур Стивенсон выиграл на профессиональном ринге все 15 боев. Он является серебряным призером Олимпиады-2016 в категории до 56 кг. В США Стивенсона называют "новым Флойдом Мейвезером".

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