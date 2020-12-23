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Комитет Рады выразил недоверие министру обороны Тарану


фото: 24tv
23 декабря комитет Верховной Рады по вопросам обороны выразил недоверие министру обороны Андрею Тарану

Соответствующую информацию народный депутат от фракции "Голос" Сергей Рахманин подтвердил изданию " Интерфакс-Украина ".

"Комитет выразил недоверие министру обороны. Соответствующее письмо с подписью главы комитета, господина Александра Завитневича, было направлено президенту как Верховному главнокомандующему и как человеку, который официально вносит представление на назначение и увольнение министра обороны с должности", - отметил депутат.

  • Напомним, ранее в "Голосе" инициировали отставку министра обороны за фактический срыв контрактов государственного оборонного заказа. Решение поддержали в партии "Европейская Солидарность".
  • По оценке негосударственной общественной организации StateWatch, основанной на отчетах в Prozorro в 2020 году более 40% тендеров Минобороны не состоялось

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