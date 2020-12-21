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Espreso.tvОбществоВ 2020 году более 40% тендеров Минобороны не состоялись, - StateWatch

В 2020 году более 40% тендеров Минобороны не состоялись, - StateWatch

За 9 месяцев 2019 года 40,8% тендеров Минобороны ожидаемой стоимостью 4,97 млрд грн не состоялись

Об этом говорится в материале еспертной общественной организации StateWatch .

"За 9 месяцев 2020 года Министерством обороны Украины по направлению оперативного, технического и медицинского обеспечения было объявлено 559 конкурентных тендеров ожидаемой стоимостью 15,2 млрд грн, из которых 238 (40, 8%) процедур на сумму 4,97 млрд грн были неуспешные. То есть отменены или не состоялись из-за непредставление тендерных предложений ", - заявили в организации, после анализа тендеров министерства на платформе Prozorro.

"Такой высокий уровень неуспешных процедур является признаком того, что во время во время планирования, формирования потребности, расчета ожидаемой стоимости, разработки технических требований и проекта договора заказчиком допущено разного рода недостатки и нарушения", - прокомментировал председатель экспертной организации StateWatch Глеб Каневский.

Из 238 отмененных конкурентных тендеров: 138 (58%) отменен, потому что для участия было подано менее двух тендерных предложений, 62 (27,3%) в связи с отклонением всех тендерных предложений. Еще 17 (7,1%) тендеров были отменены в связи с невозможностью устранения нарушений, возникших из-за нарушения законодательства в сфере публичных закупок, которые невозможно устранить, 15 (6,3%) тендеров - в связи с отсутствием дальнейшей потребности в закупке товаров и услуг. И 3 (1,3%) тендеры - в связи с допущением к оценке менее двух тендерных предложений в процедуре открытых торгов.

Ниже - перечень услуг, по которым были отменены тендеры на самую ожидаемую стоимость:

  • Нефтепродукты, электроэнергия - 1384 млн грн.
  • Охранное и оборонное оборудования - 851 млн грн.
  • Перевозки общественным железнодорожным транспортом - 699 400 000 грн.
  • Мебель - 581 млн грн.
  • Одежда - 293 млн грн.
  • Продукты питания - 279 млн грн.

Проблема значительной доли неуспевающих закупок является общей для государственных заказчиков. За 9 месяцев 2020 года с общего количества объявленных конкурентных надпороговых закупок в Prozorro были неуспешными 43,6% процедур. Поскольку каждый неуспешный процедура закупки значительно затягивает процесс обеспечения необходимыми заказчику товарами, работами и услугами, важным является принятие мер, направленных на предотвращение рисков и повышение эффективности закупочной деятельности. Опыт заказчиков, которые употребляют такие меры, свидетельствует о том, что системная работа в этом направлении в значительной степени влияет на успешность конкурентных закупок.

Например, ОАО "Укрпочта", которое практикует проведение консультаций с участниками рынка, имеет один из самых маленьких уровней неуспешных процедур. За 9 месяцев 2020 года этот показатель для государственного оператора почтовых услуг составил 24,3%.

Аналитики StateWatch отметили, что с целью снижения риска неуспешного окончания закупок, Министерству обороны следует использовать возможности организации консультаций с рынком, предусмотренной действующей редакцией Закона "О публичных закупках".

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