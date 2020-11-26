Партия "Голос" инициирует отставку главы Минобороны Тарана

26 ноября, 2020, 20:02

Об этом говорится на сайте политической силы.

"Партия "Голос" требует от президента Украины внести в Верховную Раду представление на увольнение Андрея Тарана, который не справился с обязанностями министра обороны страны в состоянии войны", - говорится в сообщении.

В партии отметили, что Таран несет персональную ответственность за фактический срыв ряда оборонных контрактов и вероятный срыв государственного оборонного заказа (ГОЗ) 2021 года.

"К фактическому срыву государственного оборонного заказа привели действия и бездействие многих государственных органов, но ключевые виновники того, что система безопасности и обороны Украины не является эффективной, - это Министерство обороны и его глава", - отметил руководитель фракции Сергей Рахманин.

По его словам, речь идет не только о ненадлежащем выполнении контрактов в рамках ГОЗ, а и о фактическом сворачивании реформ в Вооруженных Силах Украины и торможении критических законодательных инициатив.

Нардеп отметил, что, по его мнению, Таран не справился со своими обязанностями.

"Человек, который является автором очень странного приказа о депремировании военнослужащих за огонь в зоне проведения Операции Объединенных сил. И этот человек, на наш взгляд, должен покинуть кресло главы Министерства обороны Украины. Страна в состоянии войны, - которая, увы, продлится еще не один день, - не может иметь такого министра обороны", - добавил Рахманин.

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