Комитет Рады не голосовал недоверие Тарану, - Безуглая

23 декабря, 2020, 14:02

На заседание комитета Верховной Рады по вопросам обороны не голосовали за выражение недоверия министру обороны Андрею Тарану

Об этом в эфире программы "Комментарий с Анжеликой Сизоненко" на Еспресо.TV сообщила нардеп фракции "СН", заместитель председателя Комитета по вопросам нацбезопасности Марьяна Безуглая.

"Мне трудно о чем-то тут говорить, если решения не было. То есть, к сожалению, мы имеем дезинформацию. Комитет не голосовал недоверие и решения такого не было принято вообще", - отметила она.

По словам Безуглой, было обсуждение и заслушивание министра, которые проводятся регулярно.

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"Было обсуждение. Да, мы имеем многочисленные оговорки и отправили письмо с этими оговорками, но это письмо не является результатом решения. Решение комитета, напомню, должно быть принято голосованием. Таким образом, в соответствии с решением комитета, направляются законопроекты для голосования в зале парламента . Этого мы не делали ", - сказала нардеп.

На вопрос, готовы ли сотрудничать с Тараном, Безуглая ответила: "Сотрудничать готовы. Предостережение есть. Но тем не менее мы получили ответы и будем смотреть в соответствии с ситуацией, которая будет иметь место в этот месяц, следующий месяц. И дальше уже сделаем следующие выводы".

Напомним, 23 декабря нардеп от "Голоса" Сергей Рахманин заявил, что комитет Совета по обороне выразил недоверие профильному министру Андрею Тарану.

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