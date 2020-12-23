"Пока фальцет": в Минобороны неоднозначно прокомментировали возможность отставки Тарана
23 декабря, 2020, 13:49
23 декабря пресс-служба Минобороны процитировала министра Андрея Тарана относительно его возможной отставки
Соответствующее заявление пресс-служба Минобороны обнародовала в Facebook, передает Еспресо.TV .
Пресс-служба ведомства привела комментарий министра обороны Андрея Тарана относительно возможной отставки с должности:
"Я первым проинформирую общество, если наступит время открывать" третий конверт ". Пока - фальцет".
Соответствующее сообщение пробыл на странице ведомства почти полчаса, правда вскоре его изменили: слово "фальцет" заменили на "фальшстарт".
- Напомним, 23 декабря нардеп от "Голоса" Сергей Рахманин заявил, что комитет Совета по обороне выразил недоверие профильному министру Андрею Тарану.
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