 
РУСУКР
live
Espreso.tvОбществоПравительство Канады обещает провакцинировать всех жителей страны от COVID-19 к октябрю 2021 года

Правительство Канады обещает провакцинировать всех жителей страны от COVID-19 к октябрю 2021 года


фото: reuters
К октябрю 2021 года все жители Канады при желании смогут получить прививку от COVID-19.

Об этом сообщает CBC News со ссылкой на Агентство общественного здоровья Канады (PHAC).

"До конца третьего квартала 2021 года Канада будет иметь достаточно доз вакцины, чтобы предложить прививки каждому жителю страны", - говорится в сообщении.

Отмечается, что время доставки вакцин зависит от способности производителей ускорить испытания, оформить разрешения и нарастить выпуск препарата.

Читайте также: Канада 15 декабря начинает вакцинацию от коронавируса

"Учитывая это, наша задекларированная цель обеспечения достаточного количества вакцин для всех канадцев в 2021 году остается актуальной", - подытожили в PHAC.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

18 декабря, 2020 пятница

17 декабря, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать