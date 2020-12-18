Правительство Канады обещает провакцинировать всех жителей страны от COVID-19 к октябрю 2021 года
Об этом сообщает CBC News со ссылкой на Агентство общественного здоровья Канады (PHAC).
"До конца третьего квартала 2021 года Канада будет иметь достаточно доз вакцины, чтобы предложить прививки каждому жителю страны", - говорится в сообщении.
Отмечается, что время доставки вакцин зависит от способности производителей ускорить испытания, оформить разрешения и нарастить выпуск препарата.
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"Учитывая это, наша задекларированная цель обеспечения достаточного количества вакцин для всех канадцев в 2021 году остается актуальной", - подытожили в PHAC.
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