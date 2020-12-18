18 декабря, 2020, 09:04

К октябрю 2021 года все жители Канады при желании смогут получить прививку от COVID-19.

Об этом сообщает CBC News со ссылкой на Агентство общественного здоровья Канады (PHAC).

"До конца третьего квартала 2021 года Канада будет иметь достаточно доз вакцины, чтобы предложить прививки каждому жителю страны", - говорится в сообщении.

Отмечается, что время доставки вакцин зависит от способности производителей ускорить испытания, оформить разрешения и нарастить выпуск препарата.

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"Учитывая это, наша задекларированная цель обеспечения достаточного количества вакцин для всех канадцев в 2021 году остается актуальной", - подытожили в PHAC.