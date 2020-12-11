Канада 15 декабря начинает вакцинацию от коронавируса

11 декабря, 2020, 07:39

Два медучреждения в Оттаве и Торонто 15 декабря начнут делать своим работникам прививки вакциной против коронавируса производства Pfizer и BioNTech

Об этом заявил премьер-министр провинции Онтарио Даг Форд, сообщает Укринформ .

"Учитывая утверждения департаментом здравоохранения Канады вакцины против COVID-19, а также то, что провинция ввела все необходимые вопросы безопасности мероприятия, мы ожидаем, что первые дозы прибудут в ближайшие дни. Начиная со вторника, они будут использованы в Университетской сети здравоохранения и Оттавском госпитале для вакцинации медиков ", - отметил Форд.

По его словам, выбор заведений, где начнется вакцинация, сделано с учетом "учитывая трудности, встающие перед регионом в связи со вспышками в нескольких заведениях длительного ухода".

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