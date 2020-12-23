Дело Микитася - мощная информационная атака против "Слуги народа" и президента Зеленского, - политолог

23 декабря, 2020, 16:01

Дело бывшего президента Укрбуда Максима Микитася о передаче "слугам народа" $2 млн на выборы в Верховную Раду - это мощная информационная атака против правящей партии и, в перспективе, самого президента Украины Владимира Зеленского

Об этом сообщил политолог Олег Лисный в эфире программы "Комментарий с Анжеликой Сизоненко" на Еспресо.TV .

"Здесь ситуация, если посмотреть отстраненно, разумеется, и о коррупции говорят и обо всем что угодно. Но для меня это продукт того, что человек пошел на сделку со следствием. И теперь оно выглядит на самом деле, если отбросим юридическую плоскость, ведь там есть такие компоненты, которые лишают ответственности: чем больше сдашь, тем меньше сидеть, или вообще можешь не сесть. Но есть еще один момент, который я сейчас вижу, - это информационная составляющая, которая очень похожа на то, что либо есть договоренность, либо, я предполагаю, убеждения самого Микитася. Это атаковать нынешнюю власть. Это сейчас выходит очень качественно, ведь мы видим, что усиливается сигнал от каждого заявления. То он на одного человека сказал, теперь он идет дальше, говорит уже о "слугах народа", о партии, снова о человеке конкретном, которого он специально называет", - сообщил Лисный.

Эксперт также отметил, что главная цель такой атаки не правящая фракция "Слуга народа".

"Мы видим, что это идет планово, и усиливается сигнал все больше и больше. Я так думаю, что такими сеансами дойдут до Офиса президента уже. То есть, возможно, адресом гнева является Офис президента".

На вопрос Анжелики Сазоненко, это раскрывают правду или это специально придуманная атака, эксперт ответил:

"Очень трудно сказать, потому что в этой ситуации никто свечку не держал. Но очень похоже, что, возможно, есть почва юридическое, которая может быть опасной для Микитася, поскольку он боится сесть надолго. И это все вылилось в мощную информационную кампанию. Пока что, если отбросить юридическую составляющую, это выглядит, как мощная информационная кампания против правящей партии и в перспективе, возможно, против президента и его окружения".