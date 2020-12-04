"Начало грязной политической кампании": у Гройсмана прокомментировали сообщение о взятке от Микитася

4 декабря, 2020, 15:16

Представитель экс-премьер-министра Украины Владимира Гройсмана Василий Рябчук назвал "абсолютной ложью" сообщение о якобы взятке Гройсману от экс-нардепа Максима Микитася

Об этом Рябчук написал в Facebook.

"В сети была обнародована информация о якобы причастности Владимира Гройсмана к делам скандально известного Максима Микитася. Как представитель Владимира Гройсмана, официально заявляю, что Владимир Гройсман не имеет никакого отношения к каким-либо коррупционным деяниям, а информация по этому поводу - абсолютная ложь", - написал Рябчук.

Представитель Гройсмана объяснил появление таких сообщений ростом рейтинга экс-премьера и попыткой его скомпрометировать.

"Учитывая же то, что позавчера были обнародованы очередные рейтинги, которые показывают, что доверие украинцев к Владимиру Гройсману росло последние полгода и составляет уже 31%, появление ложной информации, которая призвана его скомпрометировать, - не что иное как начало грязной политической кампании", - добавил Рябчук.

В сети была обнародована информация о якобы причастности Владимира Гройсмана к делам скандально известного Максима... Опубликовано Василием Рябчуком Пятница, 4 декабря 2020 г.

Напомним, ранее журналист Юрий Бутусов заявил, что экс-нардеп Максим Микитась дал показания о 75 млн взятки экс-премьер-министру Владимиру Гройсману.

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