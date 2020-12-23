Безосновательное повышение минималки приведет к обесцениванию денег, - Васильченко

23 декабря, 2020, 21:27

Повышение минимальной заработной платы без соответствующих экономических оснований приведет к тому, что украинцы за 6 тыс. грн смогут купить меньше, чем на 5 тыс. грн.

Такую позицию высказала Галина Васильченко, нардеп от фракции "Голос", член финансового комитета Верховной Рады, в эфире программы "Большой эфир Василия Зимы" на телеканале Еспресо.

По ее словам, бюджет на 2021 год и заложенные в нем показатели "не вызывают большого оптимизма".

"Поднимается минимальная заработная плата. Это обычный экономический показатель, как прожиточный минимум, ВВП и другие экономические показатели. Чтобы поднять минимальную зарплату, должны быть соответствующие экономические основания. Государство должно заработать эти средства, а не искусственно поднимать. Потому что тогда, к сожалению, получится так, что за те же 6 тыс. грн украинцы смогут купить гораздо меньше, чем сейчас за 5 тыс. грн ", - сказала Васильченко.

Она обратила внимание, что из-за увеличения минимальных зарплат возрастут налоги для предпринимателей: "Например, единый налог, налог на недвижимость, земельный налог. То есть все налоги, которые привязаны к этому показателю, возрастут. Понятно, что определенный рост поступлений в государственный бюджет состоится, но за счет чего? За счет поднятия налогов в то время, когда соответствующих экономических оснований для этого нет".

31 августа президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об увеличении минимальной заработной платы до 5 тыс. грн с 1 сентября. Эксперты назвали такое повышение способом дополнительного налогообложения бизнеса.

Верховная Рада 15 декабря приняла во втором чтении и в целом проект закона о государственном бюджете Украины на 2021 год. Он предусматривает рост минимальной зарплаты с 1 января 2021 до 6 тыс. грн, а с 1 декабря - 6,5 тыс. грн.