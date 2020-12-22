В случае катастрофы с водой в Крыму Украина направит гумконвои с цистернами, - Резников
Об этом заявил первый вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников в интервью Суспільному.
На вопрос о возобновлении полноценной подачи воды он ответил: "Будет деоккупация Крыма - будет вода".
Он добавил, что в случае, когда ООН заявит о гуманитарной катастрофе на полуострове, Украина будет поставлять воду в цистернах.
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"Когда гуманитарная миссия ООН выйдет и скажет, что гражданское население страдает, тогда будут направлены гуманитарные конвои, вода в цистернах под контролем гуманитарных миссий", - заявил Резников.
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Вице-премьер добавил, что никто не будет поить водой оккупационные военные базы.
"В Крыму запасов питьевой воды для мирного населения достаточно", - подытожил Резников.
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