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Espreso.tvОбществоПутин заявил, что в оккупированном Крыму достаточно пресной воды

Путин заявил, что в оккупированном Крыму достаточно пресной воды


фото: reuters
Президент России Владимир Путин заявил, что в Крыму достаточно собственных запасов пресной воды

Об этом на он заявил на своей пресс конференции, передает РБК-Украина.

Путин добавил, что инфраструктурой на полуострове занимались.

"Судя по всему, запасов хорошей пресной воды в Крыму собственных достаточно. Сегодня эти работы ведутся широко, одним из направлений было опреснение. Думаю, это будет точечно ... для широкого применения это неэффективно", - отметил Путин.

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Он также добавил, что в прилегающей к Крыму акватории Азовского моря, под землей могут быть большие запасы пресной воды.

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