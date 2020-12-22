Рейтинг ресторанов Michelin назвал борщ "российским", критики поехали оценивать блюдо в Москве

22 декабря, 2020, 12:06

Ресторанный рейтинг Michelin начинает оценивать рестораны Москвы, где готовят борщ - "знаменитое блюдо России"

Об этом сообщили в пресс-службе компании, передает Бабель.

Там отмечают, что инспекторы рейтинга "были поражены многообразием кулинарного наследия России и преданностью ее поваров аутентичной кухне".

Критики отмечают, что российские шеф-повара стараются подчеркнуть качество местных продуктов.

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"Они также охотно используют овощи и ароматные травы, которые придают неповторимый аромат таким знаменитым первым блюдам страны, как борщ или рассольник", - заявили в компании.

Michelin планирует давать оценки ресторанам Москвы в 2021 году.

Напомним, Экспертный совет рекомендовал Министерству культуры и информполитики включить в Национальный перечень культурного наследия культуру приготовления украинского борща.

Впоследствии в России прокомментировали рекомендацию и начали угрожать скандалом из-за возможного внесения рецепта украинского борща в список культурного наследия человечества ЮНЕСКО.