22 декабря, 2020, 15:44

Американская компания Moderna проверит эффективность своей вакцины относительно мутировавшего коронавируса, который недавно обнаружили в Великобритании

Об этом сообщает CNN .

"На основе имеющихся данных мы ожидаем, что иммунитет, вызванный вакциной Moderna, будет защищать от штаммов, недавно зафиксированных в Великобритании, и мы будем проводить дополнительные тесты в течение ближайших недель, чтобы подтвердить это надежду", - заявили в компании Moderna.

Ранее во вторник разработчики вакцины BNT162b2 немецкой фармакологической компании BioNTech заявили, что также протестуют, как их препарат работает против нового варианта вируса . Компания проведет исследования в ближайшие 2 недели и обещает обнародовать результаты.

14 декабря глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что британские ученые обнаружили новый, мутировавший, тип коронавируса, который распространяется быстрее известных штаммов. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что новая мутация коронавируса на 70% заразнее, чем другие виды вируса.

Напомним, 20 декабря Нидерланды и Бельгия закрыли авиационное и железнодорожное сообщение с Великобританией, где был обнаружен новый агрессивный штамм коронавируса.

закрыли авиационное и железнодорожное сообщение с Великобританией, где был обнаружен новый агрессивный штамм коронавируса. Германия также решила до конца 2020 года приостановить авиасообщение с Великобританией, где распространяется новый штамм коронавируса.

приостановить авиасообщение с Великобританией, где распространяется новый штамм коронавируса. Начиная с полуночи 22 декабря Польша приостанавливает авиасообщение с Великобританией из-за обнаружения нового штамма коронавируса.

Всего коронавирусом в мире заболели более 77 млн человек.

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