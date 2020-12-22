Moderna протестует свою вакцину на новый штамм коронавируса
Об этом сообщает CNN .
"На основе имеющихся данных мы ожидаем, что иммунитет, вызванный вакциной Moderna, будет защищать от штаммов, недавно зафиксированных в Великобритании, и мы будем проводить дополнительные тесты в течение ближайших недель, чтобы подтвердить это надежду", - заявили в компании Moderna.
Ранее во вторник разработчики вакцины BNT162b2 немецкой фармакологической компании BioNTech заявили, что также протестуют, как их препарат работает против нового варианта вируса . Компания проведет исследования в ближайшие 2 недели и обещает обнародовать результаты.
14 декабря глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что британские ученые обнаружили новый, мутировавший, тип коронавируса, который распространяется быстрее известных штаммов. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что новая мутация коронавируса на 70% заразнее, чем другие виды вируса.
- Напомним, 20 декабря Нидерланды и Бельгия закрыли авиационное и железнодорожное сообщение с Великобританией, где был обнаружен новый агрессивный штамм коронавируса.
- Германия также решила до конца 2020 года приостановить авиасообщение с Великобританией, где распространяется новый штамм коронавируса.
- Начиная с полуночи 22 декабря Польша приостанавливает авиасообщение с Великобританией из-за обнаружения нового штамма коронавируса.
Всего коронавирусом в мире заболели более 77 млн человек.
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