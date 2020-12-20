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Espreso.tvМирГермания срочно временно остановила авиасообщение с Британией из-за агрессивного штамма COVID-19

Германия срочно временно остановила авиасообщение с Британией из-за агрессивного штамма COVID-19


фото: Reuters
Германия до конца 2020 года прекратила авиасообщение с Великобританией, где распространяется новый штамп коронавируса

Об этом сообщает DW.

Федеральное правительство Германии решило ограничить поездки между ФРГ и Великобританией, а также Южно-Африканской Республикой в связи с сообщениями о распространении нового штамма коронавируса.

В Министерстве транспорта и цифровой инфраструктуры Германии сообщили, что авиасообщение с Британией будет прекращено сегодня в полночь. Этот режим будет действовать до конца дня 31 декабря.

Министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан заявил, что, по официальным данным, в Германии пока не выявлено ни одного инфицированного новым штаммом.

Канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон, глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Европейского совета Шарль Мишель провели телефонные переговоры, чтобы скоординировать усилия по противодействию пандемии.

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