 
РУСУКР
live
Espreso.tvМирСтраны ЕС закрывают авиационное и железнодорожное сообщение с Британией из-за нового штамма COVID-19

Страны ЕС закрывают авиационное и железнодорожное сообщение с Британией из-за нового штамма COVID-19


фото: Reuters
Нидерланды и Бельгия закрыли авиационное и железнодорожное сообщение с Великобританией, где был обнаружен новый агрессивный штамм коронавируса

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

По словам премьер-министра Бельгии Александра де Кроо, Бельгия приостановит авиасообщение с Великобританией сегодня в полночь по меньшей мере на 24 часа из-за обнаружения там новой разновидности коронавируса,

Приезжие из Великобритании будут находиться под наблюдением, чтобы гарантировать выполнение ими карантинных мер.

Кроме этого, были временно прекращены рейсы международных поездов Eurostar, связывающих континентальную Европу с Великобританией. Учитывая, что поезда Eurostar из Великобритании прибывают и во Францию, после чего их пассажиры могут следовать в Бельгию, на всех бельгийских дорогах из Франции будет усилен контроль.

Кроме Бельгии, о запрете авиарейсов из Великобритании также объявили Нидерланды.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

20 декабря, 2020 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать