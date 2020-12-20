Страны ЕС закрывают авиационное и железнодорожное сообщение с Британией из-за нового штамма COVID-19

20 декабря, 2020, 15:55

Нидерланды и Бельгия закрыли авиационное и железнодорожное сообщение с Великобританией, где был обнаружен новый агрессивный штамм коронавируса

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

По словам премьер-министра Бельгии Александра де Кроо, Бельгия приостановит авиасообщение с Великобританией сегодня в полночь по меньшей мере на 24 часа из-за обнаружения там новой разновидности коронавируса,

Приезжие из Великобритании будут находиться под наблюдением, чтобы гарантировать выполнение ими карантинных мер.

Кроме этого, были временно прекращены рейсы международных поездов Eurostar, связывающих континентальную Европу с Великобританией. Учитывая, что поезда Eurostar из Великобритании прибывают и во Францию, после чего их пассажиры могут следовать в Бельгию, на всех бельгийских дорогах из Франции будет усилен контроль.

Кроме Бельгии, о запрете авиарейсов из Великобритании также объявили Нидерланды.

19 декабря стало известно, что в Великобритании быстрыми темпами распространяется ранее неизвестный штамм коронавируса.

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