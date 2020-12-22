Ляшко назвал условия для въезда в Украину из Великобритании

22 декабря, 2020, 11:27

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко назвал условия въезда в Украину из Великобритании

Об этом Ляшко сказал во время брифинга, передает Еспресо.TV.

По словам Ляшко, правительство Украины на данный момент не будет запрещать въезд путешествующих из Великобритании, но будут действовать ограничения.

"Путешествующий из Великобритании должен иметь полис медицинского страхования, который покрывает случай инфицирования коронавирусной болезнью и дальнейшего лечения; отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позднее 48 часов до пересечения границы. Также в случае отсутствия ПЦР-теста должно быть определено место 14-дневной изоляции с установлением приложении "Дома"", - сказал он.

Ляшко также отметил, что Минздрав целенаправленно усилит тестирования чтобы убедиться, циркулирует ли новый, мутировавший коронавирус в Украине. Для этого даны соответствующие рекомендации. Особое внимание будут обращать на лиц с симптомами коронавирусной болезни, а также на тех, которые в течение инкубационного периода были в Великобритании или контактировали с людьми, которые там были.

"В случае выявления у них положительного диагноза будет забираться изолят вируса, который в дальнейшем будет передаваться для секвенирования, для того чтобы мы исследовали геном и сказали, циркулирует вирус или не циркулирует", - пояснил он.

Напомним, 20 декабря Нидерланды и Бельгия закрыли авиационное и железнодорожное сообщение с Великобританией, где был обнаружен новый агрессивный штамм коронавируса.

Германия также решила до конца 2020 года приостановить авиасообщение с Великобританией, где распространяется новый штамм коронавируса.

Начиная с полуночи 22 декабря Польша приостанавливает авиасообщение с Великобританией из-за обнаружения нового штамма коронавируса.

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