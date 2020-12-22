Еврокомиссия посоветовала странам ЕС отменить транспортную блокаду Британии

22 декабря, 2020, 17:14

Европейская комиссия рекомендовала странам-членам ЕС снять запрет на поездки в/из Великобритании, введенный в связи с новой мутацией коронавируса

"Запреты на авиа и железнодорожное сообщение должны быть отменены, учитывая необходимость обеспечения необходимых поездок и предотвращения сбоев в цепи поставок", - говорится в заявлении Еврокомиссии.

В Брюсселе отметили, что не рекомендуется осуществлять второстепенные поездки в или из Британии, однако они не могут быть запрещены.

14 декабря глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что британские ученые обнаружили новый, мутировавший, тип коронавируса, который распространяется быстрее известных штаммов. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил , что новая мутация коронавируса на 70% заразнее, чем другие виды вируса.

Напомним, 20 декабря Нидерланды и Бельгия закрыли авиационное и железнодорожное сообщение с Великобританией, где был обнаружен новый агрессивный штамм коронавируса.

закрыли авиационное и железнодорожное сообщение с Великобританией, где был обнаружен новый агрессивный штамм коронавируса. Германия также решила до конца 2020 года приостановить авиасообщение с Великобританией, где распространяется новый штамм коронавируса.

приостановить авиасообщение с Великобританией, где распространяется новый штамм коронавируса. Начиная с полуночи 22 декабря, Польша приостанавливает авиасообщение с Великобританией из-за обнаружения нового штамма коронавируса.

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