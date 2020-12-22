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Espreso.tvОбществоЕврокомиссия посоветовала странам ЕС отменить транспортную блокаду Британии

Еврокомиссия посоветовала странам ЕС отменить транспортную блокаду Британии


фото: reuters
Европейская комиссия рекомендовала странам-членам ЕС снять запрет на поездки в/из Великобритании, введенный в связи с новой мутацией коронавируса

"Запреты на авиа и железнодорожное сообщение должны быть отменены, учитывая необходимость обеспечения необходимых поездок и предотвращения сбоев в цепи поставок", - говорится в заявлении Еврокомиссии.

В Брюсселе отметили, что не рекомендуется осуществлять второстепенные поездки в или из Британии, однако они не могут быть запрещены.

14 декабря глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что британские ученые обнаружили новый, мутировавший, тип коронавируса, который распространяется быстрее известных штаммов. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил , что новая мутация коронавируса на 70% заразнее, чем другие виды вируса.

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