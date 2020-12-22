Без палаток, но с полицией: на Майдане продолжилась акция протеста ФЛП

22 декабря, 2020, 13:32

22 декабря предприниматели продолжили акцию протеста в центре Киева

Об этом рассказала корреспонденту Мария Шостак в эфире Еспресо.TV.

По словам журналистки, на Майдане по состоянию на 13:00 находится около тысячи протестующих. Они уже неделю продолжают свой бессрочный протест в столице. ФЛП требуют отмены фискализации и настаивают на том, что отсрочка введения кассовых аппаратов на год их "не спасет".

Предприниматели отмечают, что помощь от государства в размере 8 тыс. грн никоим образом не улучшит их финансовое положение и требуют отмены введения локдауна в январе 2021 года.

В планах протестующих пройти шествием по правительственному кварталу и вернуться на Майдан Незалежности. Полиция уже ограничила движение транспорта в центре столицы.

Журналистка отметила, что на этот раз полиция не стоит плотным кольцом, как это было неделю назад, когда начались схватки правоохранителей с предпринимателями. В то же время подразделения Нацгвардии и полиции рассредоточены по центру, а во дворах стоят автобусы с персоналом.

Напомним, протесты ФЛП начались после намерения команды Владимира Зеленского отменить существующую для них упрощенную систему налогообложения. Также протестующие требуют не допустить введения высоких штрафов за отсутствие накладных и выступают против полного локдауна в январе 2021 года, который угрожает их существованию.

15 декабря во время протестного шествия и попытки установления палаток на Майдане произошли столкновения с полицией.

Часовые движения SaveФОП ночевали на Майдане в ночь с воскресенья на понедельник (20-21 декабря). При этом устанавливать кухню, туалет и палатки запретила полиция.

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