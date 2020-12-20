Дозор SaveФОП продолжает ночевать на Майдане

20 декабря, 2020, 11:40

Ночь с 18 на 19 декабря фото: Natali Leschenko-Kononovich (facebook)

Представители движения защиты малого и среднего бизнеса SaveФОП провели ночь с 19 на 20 декабря 2020 года на столичном Майдане Независимости

Включение с места происшествия делал лидер движения Сергей Доротич, передает Еспресо.TV.

На видео видно, что участникам акции протеста и в дальнейшем запрещают устанавливать кухню, туалет и палатки.

Люди ночуют в неприспособленных условиях.

На вторник, 22 декабря, SaveФОП планирует новую многолюдную акцию, на которую Доротич приглашает всех лиц предпринимателей из разных областей Украины.

Протесты ФЛП начались после намерения команды Владимира Зеленского отменить существующую для них упрощенную систему налогообложения. Также протестующие требуют не допустить полного локдауна в январе 2021 года, что угрожает их существованию.

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