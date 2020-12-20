Дозор SaveФОП продолжает ночевать на Майдане
20 декабря, 2020, 11:40
Представители движения защиты малого и среднего бизнеса SaveФОП провели ночь с 19 на 20 декабря 2020 года на столичном Майдане Независимости
Включение с места происшествия делал лидер движения Сергей Доротич, передает Еспресо.TV.
На видео видно, что участникам акции протеста и в дальнейшем запрещают устанавливать кухню, туалет и палатки.
Люди ночуют в неприспособленных условиях.
На вторник, 22 декабря, SaveФОП планирует новую многолюдную акцию, на которую Доротич приглашает всех лиц предпринимателей из разных областей Украины.
- Протесты ФЛП начались после намерения команды Владимира Зеленского отменить существующую для них упрощенную систему налогообложения. Также протестующие требуют не допустить полного локдауна в январе 2021 года, что угрожает их существованию.
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