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Espreso.tvМирДозор SaveФОП продолжает ночевать на Майдане

Дозор SaveФОП продолжает ночевать на Майдане

Ночь с 18 на 19 декабря
фото: Natali Leschenko-Kononovich (facebook)
Представители движения защиты малого и среднего бизнеса SaveФОП провели ночь с 19 на 20 декабря 2020 года на столичном Майдане Независимости

Включение с места происшествия делал лидер движения Сергей Доротич, передает Еспресо.TV.

На видео видно, что участникам акции протеста и в дальнейшем запрещают устанавливать кухню, туалет и палатки.

Люди ночуют в неприспособленных условиях.

На вторник, 22 декабря, SaveФОП планирует новую многолюдную акцию, на которую Доротич приглашает всех лиц предпринимателей из разных областей Украины.

 

  • Протесты ФЛП начались после намерения команды Владимира Зеленского отменить существующую для них упрощенную систему налогообложения. Также протестующие требуют не допустить полного локдауна в январе 2021 года, что угрожает их существованию.

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