Из-за нового штамма COVID-19: украинцам рекомендовали не ехать в некоторые регионы Британии

21 декабря, 2020, 14:04

Посольство Украины в Великобритании рекомендовало гражданам Украины воздержаться от поездок в некоторые регионы страны в связи с распространением в них нового штамма COVID-19

Об этом в Facebook сообщила пресс-служба посольства Украины в Великобритании.

"В связи с обострением эпидемической ситуации, связанной с распространением в отдельных регионах Соединенного Королевства заболевания, вызванного новым типом коронавируса (2019-nCoV), Посольство Украины рекомендует гражданам Украины временно воздержаться от поездок в Лондон и юго-восточной Англии, где , начиная с 20.12.2020, введено четвертую категорию (Tier4) локального локдауна ", - говорится в сообщении.

Украинцы, которые уже находятся в районах, наиболее пораженных коронавируса, в посольстве рекомендовали быть внимательными и осторожными, соблюдать и выполнять требования местных органов власти, а также отслеживать информацию на сайте Министерства иностранных дел.

Кроме того, отмечается, что получить актуальную информацию о действующих карантинных ограничений на местном уровне возможно на правительственном сайте Великобритании .

"По имеющейся в Посольстве информации, по состоянию на 21 декабря с. Г.. Решение о приостановлении авиасообщения с Великобританией приняли Нидерланды, Бельгия, Австрия, Италия, Ирландия, Германия, Чехия, Франция, Швеция, Латвия, Литва, Эстония, Болгария, а также Канада ", - добавили в пресс служба.

В посольстве также посоветовали отслеживать информацию и советы авиакомпании, которая должна осуществлять рейс, а также служб аэропорта.

В случае возникновения обстоятельств, требующих немедленного консультирование граждан Украины рекомендовали обращаться в Посольство Украины в Великобритании по телефону "горячей линии" +447553483628 или по адресу электронной почты consul_gb@mfa.gov.ua.

Напомним, 20 декабря Нидерланды и Бельгия закрыли авиационное и железнодорожное сообщение с Великобританией, где было обнаружено новый агрессивный штамм коронавируса.

Германия также решила до конца 2020 года приостановить авиасообщение с Великобританией , где распространяется новый штамм коронавируса.

Начиная с полуночи 22 декабря Польша приостанавливает авиасообщение с Великобританией из-за обнаружения нового штамма коронавируса.

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