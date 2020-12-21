ВОЗ планирует одобрить вакцину от COVID-19 компании Pfizer до конца года

21 декабря, 2020, 22:19

ВОЗ рассчитывает разрешить использование вакцины против COVID-19 компаний Pfizer/BioNTech в декабря 2020 года

Об этом заявила на брифинге заместитель генерального директора ВОЗ Мариангела Симао, сообщает Reuters.

В ВОЗ ожидают начала поставок до конца января или в начале февраля в рамках программы COVAX.

"Вакцина может быть внесена в список для возможного использования в чрезвычайных ситуациях уже в этом месяце", - добавила Симао.

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