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Espreso.tvОбществоЕврокомиссия дала разрешение на использование первой вакцины от COVID-19

Еврокомиссия дала разрешение на использование первой вакцины от COVID-19

Европейская комиссия выдала разрешение на использование вакцины против коронавируса от BioNTech и Pfizer

Об этом сообщает ЕП .

"Мы одобрили первую безопасную и эффективную вакцину против COVID-19. Скоро появятся новые вакцины. Дозы вакцины, утвержденные сегодня, будут доступны для всех стран ЕС, в одно и то же время, на одних и тех же условиях. Будущие европейские дни вакцинации также станут большим моментом единства. Это хороший способ закончить этот тяжелый год и начать переворачивать страницу этой пандемии", - сказала президенткой Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

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