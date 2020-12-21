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Espreso.tvОбществоВ Австралии сомневаются в опасности нового штамма коронавируса

В Австралии сомневаются в опасности нового штамма коронавируса


фото: reuters
Министр здравоохранения Австралии Грег Хант заявил, что их страна не прекратит авиарейсы с Великобританией в связи с выявлением нового штамма коронавируса

По его словам, пока нет достоверных данных о том, что этот штамм является более заразным, сообщает The Guardian .

Главный врач Австралии Пол Келли отметил, что новый штамм необходимо рассматривать "в контексте".

"Были тысячи мутаций этого конкретного нового коронавируса. Нет однозначного доказательств, что это существенное изменение ... Возбудитель инфекции немного изменился, но на юго-востоке Англии люди активно перемещались даже в условиях изоляции. И опять же - сейчас зима", - сказал он.

Австралийский эпидемиолог-инфекционист Линда Сельва заявила, что новый штамм скорее всего распространился уже и в других странах тоже, а в Британии его обнаружили том, что проводили больше исследований.

14 декабря глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что британские ученые обнаружили новый, мутировавший, тип коронавируса, который распространяется быстрее известных штаммов. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил , что новая мутация коронавируса на 70% заразнее, чем другие виды вируса.

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