В Австралии сомневаются в опасности нового штамма коронавируса

21 декабря, 2020, 12:58

Министр здравоохранения Австралии Грег Хант заявил, что их страна не прекратит авиарейсы с Великобританией в связи с выявлением нового штамма коронавируса

По его словам, пока нет достоверных данных о том, что этот штамм является более заразным, сообщает The Guardian .

Главный врач Австралии Пол Келли отметил, что новый штамм необходимо рассматривать "в контексте".

"Были тысячи мутаций этого конкретного нового коронавируса. Нет однозначного доказательств, что это существенное изменение ... Возбудитель инфекции немного изменился, но на юго-востоке Англии люди активно перемещались даже в условиях изоляции. И опять же - сейчас зима", - сказал он.

Австралийский эпидемиолог-инфекционист Линда Сельва заявила, что новый штамм скорее всего распространился уже и в других странах тоже, а в Британии его обнаружили том, что проводили больше исследований.

14 декабря глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что британские ученые обнаружили новый, мутировавший, тип коронавируса, который распространяется быстрее известных штаммов. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил , что новая мутация коронавируса на 70% заразнее, чем другие виды вируса.

Напомним, 20 декабря Нидерланды и Бельгия закрыли авиационное и железнодорожное сообщение с Великобританией, где было обнаружено новый агрессивный штамм коронавируса.

закрыли авиационное и железнодорожное сообщение с Великобританией, где было обнаружено новый агрессивный штамм коронавируса. Германия также решила до конца 2020 года приостановить авиасообщение с Великобританией , где распространяется новый штамм коронавируса.

приостановить авиасообщение с Великобританией , где распространяется новый штамм коронавируса. Начиная с полуночи 22 декабря, Польша приостанавливает авиасообщение с Великобританией из-за обнаружения нового штамма коронавируса.

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