Украина ограничит авиасообщение с Британией из-за нового штамма коронавируса, - СМИ

21 декабря, 2020, 11:36

Украина намерена временно ограничить авиасообщение с Великобританией в связи с выявлением нового штамма коронавируса в этой стране

Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает Интерфакс-Украина .

"Кабмин планирует временно ограничить авиасообщение с Великобританией. В связи с новым штаммом коронавируса", - сообщил источник агентства в правительстве.

По словам собеседника, принятие соответствующего решения ожидается в понедельник, 21 декабря.

14 декабря глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что британские ученые обнаружили новый, мутировавший, тип коронавируса, который распространяется быстрее известных штаммов. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил , что новая мутация коронавируса на 70% заразнее, чем другие виды вируса.

Напомним, 20 декабря Нидерланды и Бельгия закрыли авиационное и железнодорожное сообщение с Великобританией, где было обнаружено новый агрессивный штамм коронавируса.

закрыли авиационное и железнодорожное сообщение с Великобританией, где было обнаружено новый агрессивный штамм коронавируса. Германия также решила до конца 2020 года приостановить авиасообщение с Великобританией , где распространяется новый штамм коронавируса.

приостановить авиасообщение с Великобританией , где распространяется новый штамм коронавируса. Начиная с полуночи 22 декабря Польша приостанавливает авиасообщение с Великобританией из-за обнаружения нового штамма коронавируса.

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