 
РУСУКР
live
Espreso.tvОбществоУкраина ограничит авиасообщение с Британией из-за нового штамма коронавируса, - СМИ

Украина ограничит авиасообщение с Британией из-за нового штамма коронавируса, - СМИ


фото: reuters
Украина намерена временно ограничить авиасообщение с Великобританией в связи с выявлением нового штамма коронавируса в этой стране

Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает Интерфакс-Украина .

"Кабмин планирует временно ограничить авиасообщение с Великобританией. В связи с новым штаммом коронавируса", - сообщил источник агентства в правительстве.

По словам собеседника, принятие соответствующего решения ожидается в понедельник, 21 декабря.

14 декабря глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что британские ученые обнаружили новый, мутировавший, тип коронавируса, который распространяется быстрее известных штаммов. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил , что новая мутация коронавируса на 70% заразнее, чем другие виды вируса.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

21 декабря, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать