Украина не закрывает авиасообщение с Британией
21 декабря, 2020, 20:32
Украина пока не будет закрывать авиасообщение с Великобританией из-за нового штамма коронавируса
Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в Telegram.
"У нас визовый режим с британцами, что уже ограничивает количество пассажиров между нашими странами. Сейчас рейсы выполняются преимущественно для возвращения украинцев с учебы из-за границы домой на рождественские каникулы", - написал Криклий ..
Правительство будет мониторить ситуацию с коронавирусом в Великобритании и при необходимости решение изменят.
- Напомним, 20 декабря Нидерланды и Бельгия закрыли авиационное и железнодорожное сообщение с Великобританией, где был обнаружен новый агрессивный штамм коронавируса.
- Германия также решила до конца 2020 года приостановить авиасообщение с Великобританией, где распространяется новый штамм коронавируса.
- Начиная с полуночи 22 декабря Польша приостанавливает авиасообщение с Великобританией из-за обнаружения нового штамма коронавируса.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb