Украина не закрывает авиасообщение с Британией

21 декабря, 2020, 20:32

Украина пока не будет закрывать авиасообщение с Великобританией из-за нового штамма коронавируса

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в Telegram.

"У нас визовый режим с британцами, что уже ограничивает количество пассажиров между нашими странами. Сейчас рейсы выполняются преимущественно для возвращения украинцев с учебы из-за границы домой на рождественские каникулы", - написал Криклий ..

Правительство будет мониторить ситуацию с коронавирусом в Великобритании и при необходимости решение изменят.

Напомним, 20 декабря Нидерланды и Бельгия закрыли авиационное и железнодорожное сообщение с Великобританией, где был обнаружен новый агрессивный штамм коронавируса.

Германия также решила до конца 2020 года приостановить авиасообщение с Великобританией, где распространяется новый штамм коронавируса.

Начиная с полуночи 22 декабря Польша приостанавливает авиасообщение с Великобританией из-за обнаружения нового штамма коронавируса.