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Espreso.tvОбществоУкраина не закрывает авиасообщение с Британией

Украина не закрывает авиасообщение с Британией

Украина пока не будет закрывать авиасообщение с Великобританией из-за нового штамма коронавируса

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в Telegram.

"У нас визовый режим с британцами, что уже ограничивает количество пассажиров между нашими странами. Сейчас рейсы выполняются преимущественно для возвращения украинцев с учебы из-за границы домой на рождественские каникулы", - написал Криклий ..

Правительство будет мониторить ситуацию с коронавирусом в Великобритании и при необходимости решение изменят.

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