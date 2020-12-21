Ученые насчитали десятки мутаций "британского штамма" коронавируса

21 декабря, 2020, 16:52

Ученый-вирусолог, заведующий кафедрой инфекционных болезней и кафедрой вирусологии гриппа в Имперском колледже Лондона Венди Барклай сообщила, что новый штамм коронавируса, который быстро распространился в частях южной Англии, имеет 22 мутации

Об этом сообщает ВВС.

"Мы обычно видим, как вирусы отличаются друг от друга на одно-два изменения, но в целом этот вирус насчитывает 22... Это является своего рода немного тревожным звонком ... но биологически возможно, что вирус мог изменить поведение из-за этих мутаций", - отметила Барклай.

По ее словам, сейчас важно понять, эффективны ли вакцины, существующие против него.

Как пишет ВВС, вирус, который впервые был обнаружен в китайском Ухане - уже не тот, какой можно найти в большинстве уголков мира. В частности мутация D614G появилась в Европе в феврале и стала глобально доминирующей формой вируса. Другой вид под названием A222V, распространился по Европе с теми, кто отдыхал этим летом в Испании.

Впервые новый "британский" штамм был обнаружен в сентябре. На сегодня считают, что этот штамм или возник у пациента в Великобритании, или был завезен из другой страны, где за мутациями коронавируса особо не следят.

В опубликованной первоначальной расшифровке анализа нового штамма речь идет о потенциально важных изменениях 17 характеристик. Изменения касаются шиповидного белка - своего рода "ключа", которым вирус открывает "дверь" в клетки.

Одна из мутаций, N501Y, ответственна за важнейшую часть этого шипа, известна как рецептор-связывающий домен (RBD).

Именно здесь шип впервые входит в контакт с поверхностью клетки, говорится в сообщении. Любые изменения, которые помогут вирусу проникать внутрь, скорее всего, дадут этому штамму преимущество.

Еще одна мутация (делеция H69/V70) неоднократно фиксировалась, в частности, у зараженных норок на фермах в Дании. Во время нее происходит уничтожение крошечной части шипа.

Ученые предполагают, что имеющиеся вакцины могут быть эффективны против нового штамма. Вакцины обучают иммунную систему атаковать несколько различных частей вируса, поэтому даже если часть белка мутировала, вакцины все равно должны работать.

"Но если мы позволим ему еще больше мутировать, тогда пора волноваться, потому что вирус потенциально может "сбежать" от вакцины. Это может быть наиболее тревожным элементом того, что происходит с вирусом", - отметили ученые.

14 декабря глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что британские ученые обнаружили новый, мутировавший, тип коронавируса, который распространяется быстрее известных штаммов. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что новая мутация коронавируса на 70% заразнее, чем другие виды вируса.

Напомним, 20 декабря Нидерланды и Бельгия закрыли авиационное и железнодорожное сообщение с Великобританией, где был обнаружен новый агрессивный штамм коронавируса.

закрыли авиационное и железнодорожное сообщение с Великобританией, где был обнаружен новый агрессивный штамм коронавируса. Германия также решила до конца 2020 года приостановить авиасообщение с Великобританией, где распространяется новый штамм коронавируса.

приостановить авиасообщение с Великобританией, где распространяется новый штамм коронавируса. Начиная с полуночи 22 декабря Польша приостанавливает авиасообщение с Великобританией из-за обнаружения нового штамма коронавируса.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb