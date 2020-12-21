Советник Зеленского назвал "более реалистичную" дату получения транша МВФ

21 декабря, 2020, 16:53

Следующий транш от Международного валютного фонда можно ожидать в конце марта

Об этом сообщил советник президента Украины Олег Устенко в эфире программы "Комментарий с Анжеликой Сизоненко" на Еспресо.TV .

По его словам, если смотреть на любую программу с МВФ, то она заточена на то, чтобы вывести на путь устойчивого экономического роста.

"И, действительно, то, что касается Национального банка Украины, то главное, что беспокоило внимание многих - это останется/не останется Национальный банк независимым. Но этот вопрос отпал, ведь для всех этот вопрос очевиден. Национальный банк - независимая организация" - сказал Устенко.

Он напомнил, что в интервью New York Times президент Владимир Зеленский тоже затрагивает вопрос независимости Национального банка.

"И еще раз четко артикулирует, что он не вмешивается в процессы, которые у них есть. Но на сколько он понимает, то, да, Национальный банк полностью независим и справляется с той повесткой дня, который у них есть. А у них повестка дня глобальная. Это и монетарной политики касается, которую они проводят, и обеспечения финансовой стабильности в стране, что, в первую очередь, касается вопросов, связанных с инфляцией, связанной с монетарными процессами. что касается вопроса судебной реформы, касающейся вот этого конституционного кризиса - они обсуждаются. Но, поскольку я не являюсь профильным специалистом в этом вопросе, я не готов комментировать дальше", - отметил Устенко.

Советник президента подчеркнул, что следующий транш от МВФ можно ожидать в конце марта.

"Это достаточно реалистичный прогноз. Потому что миссия начала работать сейчас. Я понимаю, будет перерыв на время рождественских праздников, и новогодних праздников. И дальше миссия будет продолжать работу в онлайн-режиме. Затем, если предположить, что до середины января миссия завершит свою работу, то, как минимум, надо еще две-три недели для того, чтобы они отработали тот материал, который у них уже будет собран во время миссии. и это двигает нас где-то в первой половине февраля. они должны вернуться со своими выводами и рекомендациями назад в Украину. Я думаю, что это еще неделю-две переговорного процесса. И потом может выноситься вопрос Украины на заседание Совета директоров МВФ. Поэтому, это где-то конец марта, кажется более реалистичная дата", - добавил Устенко.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина получит очередной транш МВФ в начале 2021 года.

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