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Espreso.tvОбществоУкраина получит очередной транш МВФ в начале 2021 года, - Шмыгаль

Украина получит очередной транш МВФ в начале 2021 года, - Шмыгаль


фото: Укрінформ
Премье- министр Денис Шмыгаль заверил, что Украина получит очередной транш МВФ в начале 2021 года

Об этом он заявил в программе "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина 24" .

По словам Шмыгаля, миссия Международного валютного фонда МВФ сообщила о начале работы в Украине со следующей недели, а очередной транш от Фонда поступит уже в начале 2021 года.

"Две недели назад мы также получили транш в 623 млн евро макрофинансовой помощи от Европейского Союза. А на этой неделе получили рекордную заинтересованность инвесторов в гривневых облигациям государственного внутреннего займа размером 51 млрд грн", - сказал Шмыгаль.

Премьер отметил, что эти займы были запланированы в бюджете и заверил, что Украина завершит год с выполнением всех социальных обязательств, предусмотренных нынешним бюджетом.

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