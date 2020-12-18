Тело умершего Кернеса доставят в Харьков 21 декабря, - горсовет

18 декабря, 2020, 16:16

Тело мэра Харькова Геннадия Кернеса, который ночью 17 декабря умер в берлинской клинике "Шарите" от осложнений от коронавируса, доставят в Харьков в понедельник

Об этом сообщил секретарь Харьковского горсовета, исполняющий обязанности мэра Харькова Игорь Терехов в комментарии Укринформу.

"Вечером в понедельник, 21 декабря, тело Геннадия Кернеса будет доставлено самолетом из Германии, где он лечился в клинике "Шарите" и где скончался 17 декабря от осложнений, вызванных коронавирусом, в международный аэропорт "Харьков", - отметил он.

Напомним, что городской голова Харькова Геннадий Кернес умер от осложнения коронавируса.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb