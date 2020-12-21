"Он скорее распространяется между людьми": генетик о новом штамме коронавируса в мире

21 декабря, 2020, 13:39

Генетик Александр Коляда заявил, что новый штамм коронавируса, который зафиксировали в Великобритании, может быстрее распространяться между людьми

Об этом он заявил в эфире программы "Комментарий с Анжеликой Сизоненко" на Еспресо.TV .

"Мы знаем, что он уже существовал в сентябре этого года. Мы знаем о том, что он скорее распространяется среди людей. Однако ничего не знаем по поводу того, он является более опасным и приводит к большинству смертей. Есть данные, которые говорят, что он более заразен. Это значит, что один человек, зараженный этим штаммом вируса может заразить большее количество людей вокруг себя ", - сказал Коляда.

Он отметил, что если носить маски, соблюдать все рекомендации, то в принципе, новый штамм можно держать под контролем.

"Украина здесь в такой же позиции, как и другие страны. Мы не знали, что такой же штамм существовал. Мы должны продолжать следить за всеми нашими мерами предосторожности. То есть, не надо какой-то паники делать. Это очень ожидаемые результаты", - сообщил генетик .

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На вопрос, нет ли сейчас какой-то фиксации, что он вызывает большую смертность или какой тяжелое течение заболевания, он ответил: "Нет, нет. Ни более тяжелого течения заболевания, ни более высокой смертности пока данных нет".

Он добавил, что в ближайшее время ожидается более детальное изучение этого штамма коронавируса.

"Такие исследования ведутся уже и в Украине, и в странах вокруг нас. Да, такое будет. Но надо ответить на вопрос: он вредит здоровью больше, чем другие. Потому что пока это тот самый вирус, который скорее распространяется. ничего нового принципиально. Последствия могут быть сильнее. Последствия могут быть слабыми. Последствия могут быть такие же. Понимаете, мы просто с дело с ускоренным распространением. То есть, единственное, что мы можем наблюдать - это повышение количества больных ", - подчеркнул Коляда.

14 декабря глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что британские ученые обнаружили новый, мутировавший, тип коронавируса, который распространяется быстрее известных штаммов. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил , что новая мутация коронавируса на 70% заразнее, чем другие виды вируса.

Напомним, 20 декабря Нидерланды и Бельгия закрыли авиационное и железнодорожное сообщение

Германия также решила до конца 2020 года приостановить авиасообщение с Великобританией

Начиная с полуночи 22 декабря Польша приостанавливает авиасообщение с Великобританией из-за обнаружения нового штамма коронавируса.

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