Новый штамм коронавируса: Польша приостанавливает авиасообщение с Британией
Об этом оннаписал в Twitter.
"Из соображений безопасности авиарейсы из Великобритании в Польше будут прекращены в полночь с понедельника на вторник", - сообщил Мюллер.
Кроме того, глава Минздрава Польши Адам Недзельский сообщил в Twitter о своем распоряжение главному санитарному инспектору Польши делать тесты на коронавирус всем желающим, кто недавно вернулся из Британии.
Отметим, среди иностранцев в Британии проживает крупнейшая польская диаспора - около миллиона человек.
14 декабря глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что британские ученые обнаружили новый, мутировавший, тип коронавируса, который распространяется быстрее известных штаммов. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил , что новая мутация коронавируса на 70% заразнее, чем другие виды вируса.
- Напомним, 20 декабря Нидерланды и Бельгия закрыли авиационное и железнодорожное сообщение с Великобританией, где было обнаружено новый агрессивный штамм коронавируса.
- Германия также решила до конца 2020 года приостановить авиасообщение с Великобританией , где распространяется новый штамм коронавируса.
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