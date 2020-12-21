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Новый штамм коронавируса: Польша приостанавливает авиасообщение с Британией


фото: reuters
Представитель польского правительства Петр Мюллер сообщил, что Польша, начиная с полуночи 22 декабря, приостанавливает авиасообщение с Великобританией из-за обнаружения нового штамма коронавируса

Об этом оннаписал в Twitter.

"Из соображений безопасности авиарейсы из Великобритании в Польше будут прекращены в полночь с понедельника на вторник", - сообщил Мюллер.

Кроме того, глава Минздрава Польши Адам Недзельский сообщил в Twitter о своем распоряжение главному санитарному инспектору Польши делать тесты на коронавирус всем желающим, кто недавно вернулся из Британии.

Отметим, среди иностранцев в Британии проживает крупнейшая польская диаспора - около миллиона человек.

14 декабря глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что британские ученые обнаружили новый, мутировавший, тип коронавируса, который распространяется быстрее известных штаммов. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил , что новая мутация коронавируса на 70% заразнее, чем другие виды вируса.

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