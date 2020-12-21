На Закарпатье обнаружили новый штамм коронавируса

21 декабря, 2020, 17:37

21 декабря украинский врач-инфекционист из Закарпатья рассказал, что есть пациент, переболевший новым штаммом коронавируса

Об этом сообщает Цензор.нет со ссылкой на один из телеканалов.

Врач-инфекционист Виктор Петров заявил, что мутировавший штамм коронавируса из-за которго Германия прекратила авиасообщение с Британией, обнаружили на Закарпатье.

"В первую очередь стоит отметить, что мутация вируса происходит естественным образом, и этот вирус естественно мутирует очень активно - точно так же, как вирус гепатита С или гриппа. Почему? Потому что он содержит только одну РНК, это один носитель генетического материала. Сейчас, например, в регионах, граничащих с европейскими странами, уже можно заметить, что несколько меняется клиническая картина коронавирусной инфекции, особенно у молодых людей. То есть может не быть уже аносмии (потеря чувствительности к запахам - ред.), но достаточно активно развивается поражение легочной ткани, хотя все проходит в легкой форме", - рассказал Петров.

Врач сообщил, что новый штамм уже зафиксирован у пациентов из Украины.

"Один из таких примеров - мой пациент Николай. Он работник, ездит из Украины в Чехию и обратно. И он уже переболел новый штаммом, о котором заявила Великобритания. Когда речь шла о верификации этого, то Украина не имела возможности идентифицировать этот вирус в массовом тестировании. Но люди, у которых есть страховка в странах ЕС, могут определить уже мутировавший вирус. И таким образом мне удалось подтвердить, что на Закарпатье уже есть случаи инфицирования новым штаммом вируса", - отметил врач.

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