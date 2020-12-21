Мы не думаем о Ломаченко - отец Лопеса

21 декабря, 2020, 15:44

Теофимо Лопес-старший, отец и тренер абсолютного чемпиона мира Теофимо Лопеса, заявил, что даже не думает о повторном бое с Украинцем Василием Ломаченко

Об этом сообщает Fightnews.info .

"Мне не понравилось его отношение, и я показал ему, что мой сын его побьет. Я всем говорил, что мой сын его победит. Я говорил об этом два года, и мы это сделали. Сейчас для нас нет границ. Мы даже не думаем о Ломаченко. Мы думаем о Хосе Рамиреск, о завоевании всех этих титулов. Теофимо станет первым молодым бойцом, который заработает 10 млн долларов за бой ", - сказал Лопес-старший

18 октября в Лас-Вегасе Василий Ломаченко проиграл Теофимо Лопесу и потерял "франчайзинговый" титул WBC и пояса WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBO (Всемирной боксерской организации).

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