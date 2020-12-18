Ломаченко предложил Лопесу провести еще два боя

18 декабря, 2020, 11:07

Украинский боксер Василий Ломаченко предложил американцу Теофимо Лопесу провести еще два боя

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на youtube-канал LOMUS official.

Ломаченко заявил, что во втором бою победит он, а в третьем выяснится, кто на самом деле сильнее.

"Я впервые вообще узнал, когда он дал это интервью, что у нас в контракте есть такие пункты, как реванш. До поединка с ним, до подписания контракта с ним я подписывал контракты и не знал, есть у нас пункт о реванше или нет. Меня это никогда не интересовало. Нам вообще ровно. Ну и все, хорошо. Вот так. Он уже сказал, что если бы 100 раз отбоксировал, то 100 раз выиграл бы у меня. Я могу к нему обратиться: можем три раза драться, еще два осталось. Второй - это будет реванш, а в третьем мы будем выяснять кто из нас на самом деле сильнее", - сказал Василий Ломаченко.

18 октября в Лас-Вегасе украинец проиграл американцу и потерял "франчайзинговый" титул WBC и пояса WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBO (Всемирной боксерской организации).

15 декабря стало известно, что Василий Ломаченко не собирается менять весовую категорию после поражения от Теофимо Лопеса.

17 декабря чемпион мира WBC в легком весе Девин Хейни заявил, что Ломаченко не заслуживает реванша с Лопесом.

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