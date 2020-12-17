Американский чемпион объяснил, почему Ломаченко не заслуживает реванша с Лопесом

17 декабря, 2020, 13:49

Чемпион мира WBC в легком весе Девин Хейни заявил, что украинец Василий Ломаченко не заслуживает реванша с американцем Теофимо Лопесом

Об этом Хейни написал в twitter.

По словам обладателя титула "регулярного" чемпион WBC (Всемирного боксерского совета) в легком весе (до 61,2 кг), Ломаченко не заслужил на второй бой против Лопеса, поскольку на протяжении первых шести раундов поединка за титул абсолютного чемпиона мира не наносил ударов.

"Он не заслуживает реванша. Он не выбрасывал ударов в течение шести раундов", - написал Хейни, который также требует встречи с Лопесом.

18 октября в Лас-Вегасе украинец проиграл американцу и потерял "франчайзинговый" титул WBC и пояса WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBO (Всемирной боксерской организации).

He do not deserve rematch. He did not throw punches for 6 rounds https://t.co/WZ7TDjBeR3 - Devin Haney (@Realdevinhaney) December 15, 2020

15 декабря стало известно, что Василий Ломаченко не собирается менять весовую категорию после поражения от Теофимо Лопеса.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb