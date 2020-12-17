 
РУСУКР
live
Espreso.tvСпортАмериканский чемпион объяснил, почему Ломаченко не заслуживает реванша с Лопесом

Американский чемпион объяснил, почему Ломаченко не заслуживает реванша с Лопесом


фото: Getty Images
Чемпион мира WBC в легком весе Девин Хейни заявил, что украинец Василий Ломаченко не заслуживает реванша с американцем Теофимо Лопесом

Об этом Хейни написал в twitter.

По словам обладателя титула "регулярного" чемпион WBC (Всемирного боксерского совета) в легком весе (до 61,2 кг), Ломаченко не заслужил на второй бой против Лопеса, поскольку на протяжении первых шести раундов поединка за титул абсолютного чемпиона мира не наносил ударов.

"Он не заслуживает реванша. Он не выбрасывал ударов в течение шести раундов", - написал Хейни, который также требует встречи с Лопесом.

18 октября в Лас-Вегасе украинец проиграл американцу и потерял "франчайзинговый" титул WBC и пояса WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBO (Всемирной боксерской организации).

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

17 декабря, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать