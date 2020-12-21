Джапарова и нардепы представили "Крымскую платформу" в Европарламенте
Об этом сообщает пресс-служба МИД.
В мероприятии приняли участие народные депутаты Украины Рустем Умеров, Лиза Ясько и Вадим Галайчук, председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, депутаты Европейского парламента Анна Фотыга, Петрас Австревичус.
Джапаров рассказала об ухудшении ситуации в оккупированном Крыму.
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Она проинформировала о растущей милитаризации полуострова, поставках Россией вооружений и средств, способных переносить ядерное оружие, размещении военных и захвате бывших объектов хранения ядерного оружия.
Джапаров отметила ответственность России за политические преследования, пытки, бесчеловечное обращение с заключенными, ограничение доступа к медицинской помощи на полуострове.
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Джапарова призвала ЕС назначить спецпредставителя по вопросам Крыма.
Она представила участникам мероприятия новую инициативу Украины - Крымскую платформу - и пригласила евродепутатов присоединиться к ее работе.
Важным элементом мероприятия также стало представление народными депутатами вновь в Верховной Раде межфракционного объединения "Крымская платформа".
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