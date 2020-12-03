В Раде создали объединение депутатов "Крымская платформа"
3 декабря, 2020, 12:52
В парламенте создано межфракционное депутатское объединение "Крымская платформа".
Об этом сообщает Укринформ .
"Сообщаю о создании в Верховной Раде межфракционного депутатского объединения" Крымская платформа", - заявил председатель ВР Дмитрий Разумков.
Сопредседателями объединения избраны Рустем Умеров, Мустафа Джемилев, Ахтем Чийгоза, Елизавета Ясько, Вадим Галайчук.
- Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время визита в Анкару представил Крымскую платформу крымскотатарской общине Турции.
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