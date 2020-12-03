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Espreso.tvОбществоВ Раде создали объединение депутатов "Крымская платформа"

В Раде создали объединение депутатов "Крымская платформа"


фото: rada.gov.ua
В парламенте создано межфракционное депутатское объединение "Крымская платформа".

Об этом сообщает Укринформ .

"Сообщаю о создании в Верховной Раде межфракционного депутатского объединения" Крымская платформа", - заявил председатель ВР Дмитрий Разумков.

Сопредседателями объединения избраны Рустем Умеров, Мустафа Джемилев, Ахтем Чийгоза, Елизавета Ясько, Вадим Галайчук.

  • Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время визита в Анкару представил Крымскую платформу крымскотатарской общине Турции.

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