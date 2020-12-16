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Espreso.tvОбществоГермания поддерживает создание Крымской платформы, - посол

Германия поддерживает создание Крымской платформы, - посол


фото: zn.ua
Создание Крымской платформы поможет держать в международной повестке дня вопрос временно оккупированного Россией Крыма

Об этом заявила посол Германии в Украине Анка Фельдгузен, сообщает Укринформ .

"Германия, как и в целом Европейский Союз поддерживает украинскую идею о Крымской платформые. Когда наступает новый кризис, мы забываем о старом кризисе, и мы не должны допустить, чтобы так случилось и с Крымом. Крымская платформа поможет достичь этой цели ", - считает дипломат.

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