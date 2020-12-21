Добавить борщ в наследие ЮНЕСКО: 5 украинских министров посоревнуются в приготовлении украинского первого блюда
Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры и информполитики.
"22 декабря Министерство культуры и информационной политики приглашает коллег присоединиться к кампании в поддержку номинации" Культура приготовления украинского борща "в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО", - говорится в сообщении.
Читайте также: Ткаченко: Внесение борща в список ЮНЕСКО поставит точку в дискуссиях о родине рецепта
Так, с 17:30 до 18:30 вторника, 22 декабря, пятеро министров украинского правительства в прямом эфире посоревнуются в приготовлении борща. Рецептуру для участников, деление на команды и победное первое место определит шеф-повар Евгений Клопотенко.
Участниками соревнования станут вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина, министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, министр юстиции Денис Малюська, министр охраны окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский, а также - министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
- Напомним, Экспертный совет рекомендовал Министерству культуры и информполитики включить в Национальный перечень культурного наследия культуру приготовления украинского борща .
- Впоследствии, в России прокомментировали рекомендацию и начали угрожать скандалом из-за возможного внесения рецепта украинского борща в список культурного наследия человечества ЮНЕСКО.
Подписывайтесь на наш телеграмм канал Новости Еспресо