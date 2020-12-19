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Espreso.tvМирВ Британии заявили о стремительном распространении нового штамма COVID-19

В Британии заявили о стремительном распространении нового штамма COVID-19


фото: Reuters
В Великобритании быстрыми темпами распространяется ранее неизвестный штамм коронавируса

Об этом сообщает DW .

По словам главного врача Англии Криса Витта эта мутация вируса может иметь более высокую скорость распространения, чем уже известный штамм. Однако пока нет доказательств того, что она приводит к большей смертности или влияет на действие вакцин или лечения.

Витт отметил, что Всемирную организацию здравоохранения уже уведомили о ситуации.

Информацию, изложенную главным врачом Англии, подтвердил премьер-министр Борис Джонсон.

"Мы все еще не знаем многого. Однако нет сведений о том, что новый вариант вызывает более тяжелое протекание болезни. Если вирус изменит свой способ атаки, мы должны изменить наш способ обороны", - сказал Джонсон.

  • 16 декабря стало известно, что за первую неделю кампании по вакцинации от COVID-19 в Великобритании прививки получили более 137 тысяч человек.

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