В Британии заявили о стремительном распространении нового штамма COVID-19
Об этом сообщает DW .
По словам главного врача Англии Криса Витта эта мутация вируса может иметь более высокую скорость распространения, чем уже известный штамм. Однако пока нет доказательств того, что она приводит к большей смертности или влияет на действие вакцин или лечения.
Витт отметил, что Всемирную организацию здравоохранения уже уведомили о ситуации.
Информацию, изложенную главным врачом Англии, подтвердил премьер-министр Борис Джонсон.
"Мы все еще не знаем многого. Однако нет сведений о том, что новый вариант вызывает более тяжелое протекание болезни. Если вирус изменит свой способ атаки, мы должны изменить наш способ обороны", - сказал Джонсон.
- 16 декабря стало известно, что за первую неделю кампании по вакцинации от COVID-19 в Великобритании прививки получили более 137 тысяч человек.
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